كوريا الديمقراطية تصمم دبابة شبيهة بـ "أرماتا" ونسخة من "سترايكر"

تم تقديم العديد من العينات من أحدث المعدات العسكرية في العرض العسكري في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لحزب العمال الكوري، الذي عقد يوم السبت الماضي.

على سبيل المثال، لفت العديد من الخبراء الانتباه إلى المدفعية الذاتية الدفع بعجلات 8 × 8 ، والتي لم يتم عرضها في أي مكان من قبل.

تشبه هذه المركبات المدرعة في التصميم الأمريكية M1128 من سلسلة Stryker. على ما يبدو، تم أخذ ناقلات الجند المدرعة المعروفة باسم M-2010 كأساس.

لتثبيت وحدة بمدفع قوي في المؤخرة، كان لا بد من إعادة تشكيل التصميم بالكامل، بما في ذلك تحريك المحرك للأمام، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

زودت المدفعية الذاتية الدفع بدرع قوي وفقدت القدرة على السباحة فوق عوائق المياه.

كما أثارت دبابة القتال الرئيسية الجديدة، التي تجمع بين ميزات "تي-14" (أرماتا) وأبرامز الأمريكية، اهتمامًا كبيرًا أيضًا.

يحتوي الهيكل السفلي على سبع عجلات على كل جانب. يتميز البدن بحماية أمامية قوية. البرج بمدفع ممدود 115 ملم مأهول، لكن المصممين زادوا بشكل كبير من قدرته على مقاومة أسلحة العدو.