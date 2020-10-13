الولايات المتحدة تختبر الدبابات الروبوتات الخفيفة قريبا

من المفترض أن يحصل الجيش الأمريكي على أربعة نماذج أولية للمركبة القتالية الروبوتية M5 Ripsaw للاختبار، بحلول نهاية هذا العام.

وفقًا لموقعMilitary.com ، ستقدم Textron Systems العام المقبل أيضًا نسخة كهربائية، والتي لن تحتوي على وحدة قتالية.

لأول مرة، ظهرت تقارير إنشاء مثل هذه المعدات في الولايات المتحدة قبل عام، خلال معرض AUSA-2019 في واشنطن.

تزن هذه المركبات المسيرة نحو عشرة أطنان ويتم تشغيلها بواسطة محركات الديزل والهجينية الكهربائية.

لديها قدرة عالية على الحركة، ومن المفترض أن يتم تركيبها على مجموعة متنوعة من الأسلحة الصغيرة وأسلحة المدافع، بالإضافة إلى الجيل الثالث من مجمعات Javelin المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي والمعدات الخاصة.

يمكن استخدام M5 للدعم الناري ومهام الحراسة والاستطلاع. يمكن استخدام المركبات بشكل فردي أو تشكيل مجموعات ضاربة متنقلة منها.

هذه "الدبابات الخفيفة" المسيرة سهلة النقل في طائرات النقل العسكرية C-130 Hercules ومروحيات CH-47 Chinook.