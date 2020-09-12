الدفاع البيلاروسية تعلن نقل كتيبة دبابات أمريكية إلى ليتوانيا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن كتيبة دبابات أمريكية تم نشرها في أرض التدريب الليتوانية على بعد 15 كيلومترًا من الحدود مع الجمهورية.

وقال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، على قناة "اس تي في" المحلية، اليوم السبت، " في إطار عمليات الوجود الأمامي المعزز والقرار الأطلسي، تتحرك قوات الناتو عبر الأراضي المتاخمة. على وجه الخصوص، في هذا الوقت، يتم نقل كتيبة الدبابات الثانية من فوج الدبابات الأمريكي رقم 69 إلى ساحة تدريب بابريد (في ليتوانيا(، على بعد 15 كيلومترًا من حدود دولتنا".

وأضاف خرينين، هذا الأمر نفسه في الربيع، وقال "لكن هذا لا يسعنا إلا أن يقلقنا من أن حوالي 500 شخص و 29 دبابة و 43 مركبة برادلي القتالية ستشترك في المنطقة المجاورة مباشرة لحدودنا".

كما شدد على تكثيف الرحلات الجوية على طول حدود الدولة البيلاروسية واستطلاع الأحداث الجارية على أراضي الجمهورية، مضيفا "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء تحليق قاذفات بي 52 على طول حدود دولتنا".