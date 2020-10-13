الطراد النووي الروسي "ريازان" يهاجم "غواصة العدو"

أفادت الخدمة الصحفية لأسطول الميحط الهادئ بأن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية التابعة لأسطول المحيط الهادئ (ريازان) تدربت على البحث وتدمير غواصة افتراضية للعدو خلال التدريبات في المحيط الهادئ.

وقالت الخدمة: "قام طاقم الغواصة الاستراتيجية "ريازان" التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تعمل في ساحة التدريب، بالبحث عن غواصة العدو الافتراضي. قامت إحدى الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وتتبع أسطول المحيط الهادئ بمواجهة ريازان".

ودخلت "ريازان" سرا منطقة التمرين، وبعد العثور على الغواصة المعادية هاجمتها بأسلحة مضادة للغواصات. وقالت البحرية إن الغواصة نفذت بنجاح مناورة بعد إطلاق الصواريخ، لتجنب هجوم انتقامي.