الصين تعرض منصة إطلاق لطائرات مسيرة انتحارية...فيديو

تعتمد المركبة القتالية على هيكل نسخة ثلاثية المحاور من عربة Dongfeng Warrior المدرعة.

توجد حاويات الطائرات المسيرة في حجرة محمية خاصة ترتفع قبل الاستخدام.

في المجموع، يمكن لهذا النظام استخدام 48 ذخيرة، قادرة على العمل في سرب واحد. تقوم في وقت واحد بإجراء الاستطلاع والهجوم على أهداف محددة.