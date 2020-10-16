"تو-95" تتزود بالوقود على ارتفاع 6 آلاف متر...فيديو

تدربت أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إم إس" على رحلات مع التزود بالوقود في الجو كجزء من الفحص النهائي لعام 2020.

قامت طواقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية تو-95إس إم برحلات في ظروف جوية صعبة في مقاطعة آمور، في مطار أوكرانكا، كجزء من الفحص خلال فترة التدريب. كانت مدة رحلات أطقم الطيران البعيدة المدى أكثر من 4 ساعات.

خلال الرحلات، تدرب طيارو الطيران البعيد المدى على إعادة التزود بالوقود في الجو، والتي تمت على ارتفاع أكثر من 6000 متر بسرعة تزيد عن 550 كيلومترًا في الساعة. كانت المسافة بين طائرة التزويد بالوقود وحاملة الصواريخ الاستراتيجية أقل من 20 مترا.

تم الانتهاء من مهمات الطيران خلال النهار والليل. وأشار قائد سلاح الجو للحرس، أندريه ماليشيف، إلى الإجراءات المنسقة جيدًا لأطقم الطائرات في أداء مهام الطيران هذه.

يعد التزود بالوقود في الجو أحد أصعب عناصر التدريب على الطيران، ويسمح بزيادة نصف قطر القتال بشكل كبير وأداء المهام على مسافة كبيرة من القاعدة.