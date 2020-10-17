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    طائرتان من طراز ميغ-25

    مواجهة حقيقية بين "ميغ-25" و"إف-15".. من المنتصر؟

    © Sputnik . V. Kiselev
    رصد عسكري
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    تحدثت Military Watch عن المواجهة بين المقاتلة المصدرة السوفيتية ميغ-25 والطائرة الأمريكية F-15 Eagle.

    تساءلت مجلة Military Watch أي من المقاتلات أقوى ميغ-25 أوF-15.  للقيام بذلك، لم يكن من الضروري محاكاة المعارك الافتراضية - في التاريخ الحديث كانت هناك العديد من المعارك الحقيقية بينهما.

    ذكرت المجلة أن الطائرة الاعتراضية السوفيتية ميغ-25 Foxbat  الثقيلة ومقاتلة التفوق الجوي الأمريكية F-15 Eagle كانتا الطائرات الرائدة والأكثر كفاءة في عصر الحرب الباردة. دخلت المقاتلة السوفيتية الخدمة عام 1970 ، ودخلت الأمريكية الخدمة عام 1976. وفقًا لذلك، كانت F-15 أكثر طموحًا، حيث تم إنشاؤها خصيصًا لمحاربة ميغ-25. على الرغم من أن الطائرات كانت متنافسة، إلا أن تصميماتها كانت مختلفة جدًا.

    كانت Foxbat أثقل، وتطلب مدارج أطول وكمية أكبر من الوقود، لكنها كانت أفضل تسليحًا وتحلق أعلى وأسرع بكثير. كانت مخصصة في المقام الأول للقتال بعيد المدى وكان في ترسانتها أقوى صاروخ جو-جو في ذلك الوقت إر-40.

    كما تم تكييفها لمهام أخرى، بما في ذلك قمع الدفاعات الجوية للعدو (ميغ-25بي إم) وأخذ عينات الإشعاع (ميغ-25إر إر) لمراقبة البرنامج النووي الصيني. تم تصميم F-15 بشكل مشابه بشكل أساسي للقتال الجوي، على الرغم من عدم وجود الذخيرة المتخصصة مثل إر-40، كان عليها استخدام صواريخ أقل قوة مثلAIM-7 Sparrow.  لقد عوضت جزئياً عن ذلك بمدى أبعد، والقدرة على الإقلاع من مدارج أقصر، وتفوق ساحق في القتال قصير المدى.

    على الرغم من أن طائرة ميغ-25 التابعة للقوات الجوية السوفيتية لم تشارك أبدًا في المعارك ضد طائرات F-15 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، إلا أن الإصدارات التصديرية للمقاتلة السوفيتية قد أصابت في بعض الحالات طائرات F-15 الأمريكية والإسرائيلية.

    أول زبون تصدير لميغ، القوات الجوية الجزائرية، في أواخر الثمانينيات، على وجه الخصوص، نشرت هذه الطائرات للقيام بدوريات. أدى ذلك إلى منع الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد باستخدام طائراتF-15.  كان لدى الجزائر القوة الجوية الأكثر تدريباً خارج المعسكر الاشتراكي.

    كان لدى سوريا أيضًا مقاتلات ميغ-25 المصدرة، ولكن بخصائص أقل من قيمتها الحقيقية. في أوائل عام 1981 ، نصب سلاح الجو الإسرائيلي كمينًا لها في سماء لبنان باستخدام طائرة استطلاع RF-4.  تمكن من قتال طائرتين من طراز ميغ وإسقاط أحدها بطائرة  F-15.

    وقع حادث ثان من هذا القبيل في وقت لاحق من ذلك العام، عندما هزمت طائرات F-15 مرة أخرى طائرات ميغ-25 في معركة عن قرب. كانت المعلومات الاستخباراتية المتفوقة لسلاح الجو الإسرائيلي، فضلاً عن قدرتها على مهاجمة طائرات ميغ بشروطها الخاصة عن قرب، حاسمة في هذه المعارك. في غضون ذلك، أفادت مصادر سورية أيضا عن حالات عديدة عندما أسقطت المقاتلات الإسرائيلية طائرة ميغ -25.

    حدثت أكثر التصادمات الملحوظة بين طائرات ميغ-25 و F-15 خلال عملية عاصفة الصحراء في عام 1991. هكذا، في 17 يناير، واجهت مفرزة F-15 التابعة للبحرية الأمريكية بمقاتلتين من طراز ميغ-25 وأطلقت عليهما 10 صواريخ. مع التفوق العددي للعدو، كان على طائرات ميغ الاعتماد على السرعة العالية. تمكنت من تفادي جميع الهجمات والعودة إلى القاعدة.

    بعد يومين، كان لدى إف-15 حظًا أفضل، وأسقطت طائرتين من طراز ميغ. ومع ذلك، في 30 يناير، ضربت ميغ-25 طائرة F-15 بصاروخ إر-40.  في وقت لاحق، تمكنت طائرتا F-15 الإيرانية من ضرب طائرات ميغ-25 العراقية بدعم من طائرتين من طراز F-14.  في هذه الحالة، أخطأت ستة صواريخ أمريكية الهدف.

    لم تكن نتائج عملية عاصفة الصحراء سيئة للعراق، بالنظر إلى أنه كان يملك طائرات ميغ مع خصائص أقل.

    بالإضافة إلى ذلك، واجه طيارون من دولة صغيرة نسبيًا مقاتلي النخبة وأفضل الطيارين في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الطائرة F-15  دعمًا من طائرة E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control (AWACS) ، والتي وجهت حوالي 95 بالمائة من صواريخ جو - جو. ولم يكن لدى القوات الجوية العراقية حتى طائرات أواكس أساسية.

    تعتقد المجلة أنه إذا قاتلت بعضها البعض في ظروف أكثر مساواة، فستتمتع ميغ-25 بميزة كبيرة.

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, مقاتلات إف-15, ميغ-25
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