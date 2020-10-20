"باستيون" تطلق النار في جزيرة ألكسندرة لاند... فيديو

تم إطلاق الصواريخ من نظام "باستيون" لأول مرة في إطار التدريب القتالي والتشغيلي المخطط للأسطول الشمالي في جزيرة ألكسندرة لاند.

أطلق طاقم مجمع باستيون الساحلي للصواريخ التابع لمجموعة الأسطول الشمالي التكتيكية صاروخ كروز على هدف بحري في قاعدة القطب الشمالي شمروك العسكرية في جزيرة ألكسندرة لاند التابعة لأرخبيل فرانز جوزيف لاند.

تم تثبيت السفينة المستهدفة في بحر بارنتس على مسافة حوالي 200 كيلومتر من نقطة الإطلاق. تم إصابة الهدف بنجاح بصاروخ كروز أونيكس المضاد للسفن.

ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات التدريبات.