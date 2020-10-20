المدرعة "تايفون-في دي في" تجتاز الاختبارات الحكومية بنجاح

اجتازت المركبة المدرعة ذات الأغراض الخاصة "تايفون-في دي في" اختبارات الحكومة بنجاح. تم اختبار نموذج كي 4386 أثناء الرحلات الاستكشافية الميدانية مع وزارة الدفاع على إلبروس.

وقال ألكسندر ماتفييف، الممثل العسكري لمديرية "ريمديزيل" ، لـMil.Press: "تقييمات كل من قاد النماذج الأولية جيدة، والمختبرين راضون".

وأشار أيضًا إلى أن السيارة المدرعة الخاصة "تايفون-في دي في" شاركت في حملتين استكشافيتين في أعلى جبل في أوروبا - إلبروس لتحديد العيوب.

وأضاف: "لا أستطيع أن أتحدث عن أوجه القصور التقنية التي تم الكشف عنها هناك، ولكن كبير المصممين كان مسرورًا بالبعثة الأخيرة".

صُنعت السيارة المدرعة "تايفون-في دي في" كي4386 وفقًا لمخطط "الهيكل المدرع الحامل" ولها حماية من الدروع الخزفية. بالإضافة إلى الطاقم، يمكن أن تحمل السيارة ثمانية جنود مظليين. يمكن أن يتحمل الهيكل المدرع انفجارًا يتراوح من 4 إلى 6 كيلوغرامات من مادة تي إن تي.

للدفاع، تم تجهيز السيارة المدرعة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بعد مع مدفع أوتوماتيكي 30 ملم ومدفع رشاش بي كي تي إم 7.62 ملم.

تستخدم محرك ديزل "كاماز" بقوة 350 حصان كمحطة طاقة. بفضله، يمكن لسيارة مدرعة تزن 13 طنًا أن تصل سرعتها على الطريق السريع إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتتغلب على الارتفاعات الكبيرة.