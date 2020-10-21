"مطرقة ستالين"...وسائل إعلام عربية تقيم المدفع السوفييتي

لوحظت أولى النجاحات الجادة، التي تحققت باستخدام "بي-4" التي تزن نحو 18 طنًا، خلال الحرب ضد الفنلنديين.

أعد موقع "العربية" سلسلة مقالات عن الحرب العالمية الثانية. وتحدث الصحفيون عن السلاح الفريد الذي كان في خدمة الجيش السوفييتي.

وبحسب المؤلفين، كان على الألمان أن يتحملوا ضربات مدافع الهاوتزر القوية 203 ملم من طراز بي-4، والتي يطلق عليها شعبيا "مطرقة ستالين". هكذا أطلق عليها الفنلنديون خلال الحرب السوفييتية الفنلندية.

ذكرت وسائل الإعلام أن الاتحاد السوفييتي ينتج مدافع الهاوتزر منذ الثلاثينيات. وبحلول بداية الحرب العالمية الثانية، كان لديه مئات الوحدات من هذا السلاح تحت تصرفه.

على الرغم من النكسات العديدة على الجبهة الشرقية خلال الفترة الأولى من الحرب، كان لدى الجيش السوفييتي أسلحة أثارت قلق الألمان بشدة. هكذا، كان من السهل سحب مدافع الهاوتزر بي-4 بفضل القاعدة المجنزرة. وبحسب الباحثين، فإن "مطرقة ستالين" تمتلك قوة نيران كبيرة، والتي أثبتت فاعلية السلاح في الشتاء.

وقد لوحظت أولى النجاحات الجادة، التي تحققت باستخدام بي-4 التي تزن نحو 18 طنًا، خلال الحرب ضد الفنلنديين في ديسمبر/كانون الأول 1939. في ذلك الوقت، كما يكتب الصحفيون، استخدم الاتحاد السوفييتي هذا السلاح لقصف خط مانرهايم، الذي امتد من خليج فنلندا إلى بحيرة لادوجا.

وفقًا للصحفيين العرب، خلال الانسحاب في بداية الحرب العالمية الثانية على الجبهة الشرقية، لم يكن الجيش الأحمر قادرًا على استخدام بي-4 بشكل صحيح ضد الألمان. وأمر الجنود بالتراجع شرقا وأجبروا على أخذ هذه الأسلحة معهم.

ومع ذلك، كان الجيش قادرًا على استخدام مدافع الهاوتزر في بعض المعارك. كتب الباحثون أنه وفقًا لمصادر سوفييتية في ذلك الوقت، فقد الجنود عشرات من مدافع هاوتزر من طراز بي-4 وأجبروا أحيانًا على تركها في ساحة المعركة. ثم استولت عليها القوات الألمانية، التي استخدمتها بدورها ضد الجنود السوفييت.

بعد معركة ستالينغراد، بدأ الألمان في التراجع على الجبهة الشرقية. وعادت مدافع الهاوتزر السوفييتية القوية بي-4 إلى ساحة المواجهة. شاركت بنشاط في الحصار وخلال المعارك الحاسمة، مثل معركة كورسك في عام 1943. كما تم استخدامها على نطاق واسع خلال معركة برلين في نهاية الحرب العالمية الثانية.