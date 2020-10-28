مدرعة تركية تستخدم صاروخا روسيا... فيديو

استخدم مجمع "كابلان-10" التركي، المضاد للدبابات، بنجاح، صواريخ "كورنيت-إيه" الروسية خلال التدريبات العسكرية الأخيرة.

طورت المجمع المضاد للدبابات شركة FNSS ويستخدم في مركبات قتال المشاة وغيرها من المركبات المدرعة لأغراض مختلفة.

تتميز جميع العينات بمستوى متزايد من الحماية، بما في ذلك من الألغام والألغام الأرضية. يتم استخدام خزانات وقود مقاومة للانفجار ونظام إطفاء تلقائي للحريق وكراسي خاصة. تم تركيب تكييف الهواء، لراحة الطاقم المكون من 5 أفراد.

تمكن المطورون من الاحتفاظ بالقدرة على التغلب على عوائق المياه من خلال السباحة بسرعة تصل إلى 6.3 كم / ساعة. تصل السرعة القصوى على الطريق السريع إلى 65 كم / ساعة. احتياطي الوقود 525 كم.

القوة المحددة 21 حصان، لكل طن من الوزن. ناقل الحركة أوتوماتيكي. الطول 5.6 متر، العرض 3 أمتار، الارتفاع الإجمالي 3.1 متر.

تم تجهيز حامل المجمع بنظام حديث لتحديد الهدف، بما في ذلك الحراري. كما تم تجهيز البرج غير المأهول بمدفع رشاش عيار 7.62 ملم.

لدى السائق أيضًا كاميرا تصوير حراري تسمح له بالقيادة بثقة أكبر في الظلام.

يشار إلى أن المركبة القتالية يمكنها أداء مهام قتالية مع دبابات القتال الرئيسية.

يشير الخبراء إلى أن اختيار الجيش التركي صواريخ "كورنيت- إيه" لم يكن عرضيًا؛ فقد أثبت هذا السلاح الروسي نفسه جيدًا في القتال الحقيقي أثناء العمليات في اليمن ولبنان وليبيا والعراق وسوريا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".