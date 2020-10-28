بيلاروسيا تختبر مجمعا روبوتيا جديدا... فيديو

تم اختبار المجمع الروبوتي "فيستل" لأول مرة في أحد ساحات التدريب العسكري البيلاروسي. فحص الخبراء أنظمة التحكم في إطلاق النار والقدرات القتالية الأخرى للمركبة المسيرة.

يمكن رؤية عمل المجمع الروبوتي في الفيديو الذي قدمته اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية لجمهورية بيلاروسيا. تم عرضه لأول مرة في العرض المكرس للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى. مطور "فيستل" هو شركة "بي سي في تي-نوفي تيخنولوغي".

أضافت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا أن الروبوت تم إنشاؤه على أساس المبادرة. إنه مركبة قتالية غير مرئية برية مسيرة، ومجهزة بقرص دوار مع مجموعة من 18 قضيبًا لصواريخ الطائرات غير الموجهة إس-5 من عيار 57 ملم.

"فيستل" قادر على كشف الهدف على مسافة تصل إلى 3.5 ألف متر، وذلك بفضل المحطة الإلكترونية البصرية "غراتش" ونظام معالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

بعد اكتشاف الهدف، يقوم الروبوت بحساب زاوية الارتفاع واتجاهات الإطلاق والأبعاد الأخرى بنفسه. يتم التحكم في مجمع "فيستل" عن بعد.