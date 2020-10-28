"كا-52" تطلق صاروخا محدثا مضادا للدبابات...فيديو

أطلقت المروحية الهجومية كا-52 "التمساح" الصاروخ من على ارتفاع 300 متر على بعد حوالي 8 كليومترات عن الهدف.

أطلق طيارو طيران الجيش بالمنطقة العسكرية الجنوبية في إقليم كراسنودار لأول مرة الصاروخ الحديث المضاد للدبابات "فيخر-1"، تم إجراء عمليات الإطلاق التجريبية كجزء من الرحلات التدريبية المجدولة.

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه من أجل توجيه الصاروخ نحو الهدف، يحتاج الطيار إلى الحد الأدنى من الإجراءات - السلاح مزود بنظام توجيه تلقائي. يشار إلى أنه لأول مرة تم تقديم "فيخر-1" الحديث في المنتدى العسكري الدولي "أرميا-2020".

وقال طيار مروحية كا-52، أندريه سوكولوف: "المجمع سهل الاستخدام للغاية. عندما يدخل جسم إلى منطقة المسح، يتم تتبع الهدف تلقائيًا وكل ما تبقى هو الضغط على الزر. هذا يعني، وجدته - ضغطت الزر– ثم نسيته".