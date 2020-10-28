الدفاع الروسية تختبر بنجاح صاروخا جديدا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الروسية أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي.

وجاء في البيان أنه "نجح الطاقم القتالي لقوات الدفاع الجوي والصواريخ التابعة للقوات الفضائية الجوية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد من نظام الدفاع الصاروخي الروسي في ساحة تدريب ساري شاغان (كازاخستان)".

وبحسب اللواء سيرغي غرابتشوك، قائد تشكيل الدفاع الصاروخي للقوات الفضائية، فإن الطاقم "أكمل المهمة، وضرب هدفًا افتراضيا بدقة معينة".

ونقلت الوزارة عن الجنرال قوله: "إن الصاروخ الجديد لنظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ، بعد سلسلة من الاختبارات، أكد بشكل موثوق خصائصه".