الولايات المتحدة... تأجيل الإنتاج الضخم لمقاتلات "إف- 35"

أرجأ مسؤولو البنتاغون قرار بدء الإنتاج الضخم لمقاتلة F-35. ويرجع ذلك إلى تأجيل المرحلة اللازمة من الاختبارات القتالية، والتي ستتطلب 398 مليار دولار، إلى العام المقبل.

في البداية، تم التخطيط لإجراء الاختبارات في عام 2017، ثم تم تأجيلها إلى ديسمبر كانون الأول 2020، الآن - إلى العام المقبل. حتى إذا تم تنفيذ الخطط في أوائل عام 2021، فسوف يستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر أخرى على الأقل بعد نهاية اختبارات تحليل البيانات وإعداد التقارير. أوضحت المتحدثة باسم قسم المشتريات في البنتاغون، جيسيكا ماكسويل، أنه يتم إعداد جدول زمني جديد للمشروع، وفقًا لتقارير بلومبرغ.

اعتبارًا من 1 أكتوبر، حصل الجيش الأمريكي على 570 مقاتلة من طراز F-35 وفقًا للبرنامج الحالي، والذي ينص على إنتاج 3200 وحدة. ومع ذلك، لا يعتبر هذا إنتاجًا ضخما واسع النطاق: وتطلق الوكالة على المرحلة الحالية "إنتاجية منخفضة".