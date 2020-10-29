وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لإطلاق صاروخ جديد

في بداية الفيديو المنشور على قناة يوتيوب التابعة لوزارة الدفاع، ظهر عمود متحرك من الآليات العسكرية من عدة زوايا. ثم ظهرت لقطات لتركيب الصاروخ. ثم تم تصوير الإطلاق نفسه من زوايا مختلفة. يمكن ملاحظة كيف يرتفع الصاروخ إلى أعلى بشكل حاد ويبدأ سريعًا في التحرك على طول مسار قريب من الأفقي.

الجو غائم في موقع الاختبار، ولا يستطيع المشاهد رؤية سوى القسم الأولي من الرحلة.

في وقت سابق، ذكرت الوزارة أن الإطلاق كان ناجحًا وأن الصاروخ "أكد بشكل موثوق خصائصه". تمت إصابة الهدف الافتراضي بالدقة المحددة.