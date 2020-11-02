مقاتلة "ميغ-29" تتمتع بحيوية مدهشة

يظل الطلب على مقاتلة "ميغ-29" قائما في العالم، رغم خروج هذه الطائرة إلى حيز الوجود في نهاية مرحلة الحرب الباردة، ودخلت الخدمة العسكرية في الاتحاد السوفيتي في عام 1982.

وعلى الرغم من تقدمها في السن إلا أن هذه المقاتلة تظل تخدم العلم الوطني في دول عديدة، وتحتل "ميغ-29" المركز الخامس في قائمة الطائرات المقاتلة الأكثر انتشارا في العالم بحسب The National InterestЮ

يكمن سر الحيوية المدهشة لمقاتلة "ميغ-29" في خضوعها لعمليات تطويرية تحديثية متواصلة وكونها طائرة مفهومة بالنسبة للطيارين. فمثلا، استلمت إحدى دول افريقيا الشمالية أخيرا أولى دفعات طائرات مطوّرة من طراز "ميغ-29إم" و"ميغ-29إم2" وفقا للمجلة الأمريكية.

ورأت المجلة أن استمرار الطلب على مقاتلة "ميغ-29" يؤكد حيويتها، ويدل على أنها لن تحال على التقاعد في وقت قريب.

وأنتجت روسيا أخيرا طائرة جديدة من نوع "ميغ" هي مقاتلة "ميغ-35". وتعلق القوات الجوية الروسية آمالا كبيرة عليها، منتظرة بدء تصنيعها.