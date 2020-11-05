أسطول البلطيق الروسي يتدرب على إنقاذ السفن...فيديو

وفقًا لقسم دعم المعلومات التابع للمنطقة العسكرية الغربية لأسطول البلطيق، فإن مهمة البحارة هي العمل على توطين وإطفاء حريق في مقصورات السفينة، وكذلك إغلاق الثقوب في بدن السفينة وإيقاف تدفق مياه البحر.

مجمع التدريب الخاص "قزوين"، حيث يتم إجراء التدريبات، يتكون من غرف تحاكي مقصورات السفن الداخلية المختلفة. هذا يخلق ظروفًا أقرب ما يمكن إلى الوضع الحقيقي: كل من النار والماء حقيقيان تمامًا.

يتم تدريب العسكريين على إغلاق حجرة الاحتراق وتحديد مكان الحريق وإطفاء الحرائق في أقرب وقت ممكن.

يتم وضع لصقات خاصة على الثقوب وتضخ مياه البحر التي دخلت المقصورة، عندما يكون هناك خطر الغرق. تتم مثل هذه التدريبات في الأسطول على أساس منتظم، بحيث يحسن جميع أطقم العمل مهاراتهم في المواقف الصعبة.