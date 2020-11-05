قابلية كبيرة للتحول... الجيش الروسي يحصل على دبابات جديدة

أعلن مصنع روسي ينتج الدبابات تسليم مجموعة من الدبابات الجديدة إلى القوات المسلحة الروسية.

وأشار مصنع "أورال فاغون زافود" في بيان حول تسليم مجموعة من دبابات "تي-72بي3" إلى القوات المسلحة الروسية إلى أن دبابة "تي-72بي3" مزودة بمحرك جديد وتقنية حديثة لإدارة النيران.

وتمثل دبابة "تي-72بي3" نوعا جديدا مطوّرا من دبابة "تي-72"، وتتميز بقدرة حركية أكبر وقدرة أكبر على إطلاق النار، وتتمتع بحماية أكبر من المقذوفات المضادة.

وصُنعت الدبابات الجديدة على أساس دبابات "تي-72بي" التي خضعت للعملية التطويرية التحديثية الهادفة إلى الارتقاء بها إلى مستوى دبابة "تي-72بي3".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد صرح في سبتمبر/أيلول الماضي أن جميع دبابات "تي-72" التي تظل تخدم العلم الوطني في صفوف الجيش الروسي سيتم تطويرها وتحويلها إلى دبابات عصرية تحمل اسم "تي-72بي3".

ونوهت إدارة المصنع إلى أن دبابة "تي-72" تتمتع بقابلية كبيرة للتطور والتحول.