دول الشرق الأوسط تريد اقتناءه... ابتكار تقني روسي يضمن صد هجمات الطائرات دون طيار

احتوى معرض "إنتربوليتيخ" المقام في موسكو على معدات مكافحة الطائرات المسيرة دون طيار من إنتاج شركة "أفتوماتيكا" الروسية.

وأعلنت مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ" التي تتبع لها شركة "أفتوماتيكا" أن وفود دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وافريقيا وأوروبا زارت المعرض لتطلع على ما تنتجه شركة "أفتوماتيكا" من منظومات مضادة للطائرات دون طيار من طراز "كوبول برو" و"لوتش" و"روبيج أفتوماتيكا" و"باستيون أفتوماتيكا" و"بيشال".

وأكد مدير عام شركة "أفتوماتيكا"، فلاديمير كابانوف، أن منتجات الشركة تستأثر باهتمام الأجانب، مشيرا إلى أن ممثلي دول الشرق الأوسط لديهم الرغبة الأكبر في اقتناء منتجات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "روبيج أفتوماتيكا" حصلت خلال معرض "أرميا 2020" على جائزة أفضل ابتكار في مجال نظم المعلوماتية الدفاعية والأمنية. ومن مميزات هذا الابتكار نظام الإدارة الذكي الذي يستطيع اكتشاف الطائرات المعادية دون طيار وإبطال مفعولها في حال تشغيله يدويًا وبصورة أوتوماتيكية دون مشاركة الإنسان.

ويمكن استخدام منظومة "روبيج أفتوماتيكا" في أي مكان في المناطق الريفية والمدن. ويمكن وضعها في الساحة المكشوفة وعلى السطح العلوي للمبنى أو المنشأة. ويمكن نقلها من مكان إلى آخر بسهولة. ولا يتجاوز الزمن المطلوب لنشرها في موقع العمل أو طيها، 5 دقائق.

وتضم المنظومة أجهزة كشف الأهداف وأجهزة التشويش الإلكتروني والإعاقة التشويشية.

وتمثل منظومة "روبيج أفتوماتيكا" ردا على توسّع الإرهابيين في استخدام الطائرات دون طيار، وخصصت لحماية المنشآت العامة والصناعية والرياضية من هجمات الطائرت دون طيار. ويمكن أن يبلغ مداها 30 كيلومترا.