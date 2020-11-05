"روستيخ" تعرض محطة راديو مائية حديثة

قدمت شركة "أفتوماتيكا" التابعة لشركة "روستيخ" محطة راديو متنقلة مطورة للاتصالات تحت الماء IVA S / W، وذلك في معرض "سفياز-2020" الدولي، حسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

يسمح الإصدار الجديد المصغر لمحطة الراديو IVA S / W بالاتصال ونقل البيانات تحت الماء على مسافة تصل إلى 150 مترًا، وفي الوقت نفسه، يمكن للإشارة أن تمر عبر حدود "الماء - الجليد – الهواء".

يمكن استخدام الجهاز في طبقات المياه الوسيطة، في ظروف الضوضاء الصوتية المائية، وكذلك في وجود عوائق طبيعية في مسار انتشار الإشارة. ولا تعتمد مسافة الإرسال على الأمواج في الماء، والتغيرات في درجة حرارتها، والتيارات تحت الماء.

عند تحديث الجهاز، تقرر التخلي عن زر الإرسال / الاستقبال المنفصل واستبداله بمعدات مريحة أكثر على قناع الغوص. تتيح أسلاك التوصيل والأبعاد الكلية لمحطة الراديو إمكانية وضع وحداتها بشكل ملائم على معدات الغوص، بحيث لا يتعرض الغواص للتويش عند التحرك في الماء.

قال فلاديمير كابانوف، المدير العام لـ"أفتوماتيكا" للصحيفة: "يمكن للخدمات الخاصة الروسية، والمنظمات البحثية والهياكل التجارية العاملة في البحث عن البيئة تحت الماء استخدام محطة راديو متنقلة للاتصالات اللاسلكية تحت الماء".

ووفقًا له، يتم اختبار نموذج أولي صناعي للمنتج في بحر بارنتس، ومن المقرر تصنيع مجموعة تجريبية بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021.