أعلنت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية للصحفيين، اليوم الاثنين، أن أطقم أحدث طائرة هجومية من طراز "سو-25إس إم3" تابعة للمجموعة الجوية في المنطقة العسكرية الجنوبية قامت بأداء مناورات بهلوانية معقدة لأول مرة خلال الرحلة.

وقالت الخدمة الصحفية: "للمرة الأولى، أجرى الطيارون مناورات بهلوانية معقدة خلال رحلة على طائرة "سو-25إس إم3"- "البرميل" أفقي ورأسي، وانحناءات، و"حلقة نيستيروف"، و"الغطس في التلال" "بزوايا ميل كبيرة، وانعطافات قتالية".

وتجدر الإشارة إلى أن أطقم الطائرات الهجومية "سو-25إس إم3 و"سو-25 إس إم" شنت في ميدان الطيران في إقليم ستافروبول هجومًا صاروخيًا وقنابل على قوات عدو افتراضي. تم تنفيذ أكثر من 300 تفجير وإطلاق صواريخ غير موجهة ضد أهداف برية مدرعة.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن أكثر من 100 شخص شاركوا في رحلات تدريبية خلال النهار والليل، بما في ذلك أكثر من 20 طاقم طيران للطائرات الهجومية.