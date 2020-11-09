الدفاع الروسية تحصل على دفعة إضافية من دبابات "تي-90إم" الجديدة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر أن تزود القوات الروسية بدبابات "تي-90إم".

وقالت الوزارة: "في المجموع، من المقرر هذا العام تسليم أكثر من 300 وحدة من المركبات المدرعة إلى وحدات القوات البرية التابعة لقوات روسيا المسلحة. كما ستحصل القوات البرية على عربات قتال مشاة من طراز بي إم-3 وناقلات جند مدرعة بي تي إر-82أ وبي تي إر-82أ إم".

تي-90إم "بروريف-3" أحدث تعديل لدبابة القتال الرئيسية تي-90. تم تركيب برج جديد على الدبابة مزود بنظام تحكم في إطلاق النار. تمتلك "بروريف" مدفعًا عيار 125 ملم 2أ82-1إم.

تي-90: هي الدبابة الرئيسية للجيش الروسي. يتم إنتاج الدبابة في "أورال فاغون زافود". إنها تحديث عميق للدبابة تي-72بي. تم إدخال أول تعديل من تي-90 في الخدمة عام 1992.