الطائرة الرومانية "ميغ-21" تحلق على علو منخفض جدا فوق المطار...فيديو

أصبحت الرحلة جزءًا من التدريبات المشتركة للقوات الجوية لحلف الناتو"Thracian Star-2020" ، والتي جرت في بلغاريا في سبتمبر/ أيلول، وفقًا لموقع دامبييف.

كما نشرت قيادة التحالف مقطع فيديو من قمرة القيادة.

ميغ- 21 هي مقاتلة سوفييتية خفيفة، أكثر الطائرات الأسرع من الصوت انتشارًا في التاريخ. دخلت الخدمة في عام 1959، ولا تزال تعمل في 19 دولة، بما في ذلك رومانيا.