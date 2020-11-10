المقاتلات الصينية تسجل رقما قياسيا

أعلنت القوات الجوية الصينية عن رحلة جوية طويلة لمقاتلاتها، وقضت طائرتان 10 ساعات في الجو مع العديد من عمليات التزود بالوقود.

كان الرقم القياسي السابق للطيارين الصينيين 8.5 ساعة، وفقا لموقع "غوانتشا" الصيني.

قام لو كنغ، كابتن لواء القوات الجوية للمنطقة العسكرية الجنوبية، وزميله وانغ ينغ بدوريات طويلة في بحر الصين الجنوبي. خلال الرحلة، عرض الجنرال الحصة الغذائية التي يتم توفيرها للطيارين في رحلات طويلة: المياه المعدنية وعلبتين من الشوكولاتة.

وأشار الطيار إلى أن "بحر الصين الجنوبي كبير للغاية، والمناظر الطبيعية هنا جميلة للغاية".

تم تنفيذ الرحلة على مقاتلات J-11 ، نسخة مرخصة من سو-27.