اليابان تعتزم تعزيز سلاح الجو لأن روسيا لديها "مقاتلات أكثر"

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، الحاجة إلى تحسين قدرات الدفاع الجوي، لكون روسيا والصين لديهما تفوق عددي في المقاتلات. تم الإعلان عن هذا في جلسات استماع حكومية حول بنود مختلفة من الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بمناقشة مشروع تطوير مقاتلات يابانية جديدة، حسبما أفادت قناة NHK التلفزيونية.

أعلن مسؤول من وزارة الدفاع الحاجة إلى تعزيز قوات الدفاع عن النفس بسبب الوضع المعقد بشكل متزايد حول اليابان وجادل بأن الصين وروسيا لديهما "ثلاثة أضعاف عدد المقاتلات".

وفي الوقت نفسه، أعرب الخبراء عن رأي مفاده أنه من الضروري "إدخال تكنولوجيات جديدة بنشاط من أجل تحسين الجودة وليس الكمية"، وكذلك أن اليابان بحاجة إلى اتخاذ مكانة رائدة في تطوير مقاتلات جديدة مع بلدان أخرى من أجل منع زيادة الميزانية.

وردا على ذلك، أشار وزير الدفاع السابق تارو كونو، الذي يشغل الآن منصب وزير شؤون الإصلاح الإداري، إلى أنه "من أجل تطوير مقاتلات جديدة، من الضروري اكتساب فهم الناس. ومن المهم اجتذاب تكنولوجيات جديدة، وبما أنه سيكون من الصعب زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير، تحتاج قوات الدفاع الذاتي الجوية إلى مراجعة جذرية لموظفيها وميزانية البحث دون أن تنجرف في السوابق الماضية".

ستعقد الجلسات حتى يوم الأحد. بالإضافة إلى قضايا الدفاع، يتم النظر في قضايا توجيه المساعدة للأسر مع والد واحد، وحل مشكلة الفقر بين الأطفال وغيرها.

تستعد اليابان لتطوير مقاتلة جديدة لتحل محل مقاتلة F-2 الموجودة حاليًا في خدمة قوات الدفاع الذاتي.