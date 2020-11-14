رصد طائرة أمريكية مسيرة مع حاوية غامضة بالقرب من حدود روسيا...صور

نشرت وارسو صورا من تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الأمريكية، حيث ظهر مجمع أمريكي جديد، حسب موقعThe Aviationist.

نشرت وزارة الدفاع البولندية صورا للتدريبات التي أجريت مع الكتيبة الثانية من فرقة العمل الاستكشافية الثانية والخمسين التابعة لسلاح الجو الأمريكي. على وجه الخصوص، يظهر في الصور طائرة الاستطلاع الهجومية MQ-9 Reaper من تصميم شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

ومع ذلك، اتضح أن هذه ليست طائرة مسيرة عادية. جذب انتباه المستخدمين الحاوية المعلقة الغامضة.

MQ-9 Reaper z @HQUSAFEAFAF nad lotniskiem #32BLT w Łasku. Dron #USA operował w ramach współdziałania sił 🇵🇱i 🇺🇸. Stale rozwijamy interoperacyjność #WojskoPolskie 🇵🇱 z #USArmy 🇺🇸Potwierdziliśmy to w umowie obronnej z USA #EDCA pic.twitter.com/K6QjqH6uqu — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 12, 2020

يعتقد الكاتب ديفيد سينسيوتي أن الطائرة المسيرة مجهزة بنظام استطلاع إلكتروني كامل النطاق SIGINT ، تم الإعلان عن دمجه في MQ-9 في معرض باريس الجوي 2019.

على وجه الخصوص، قام ممثلو الشركة الأمريكية L3 Technologies، Inc ، المتخصصة في تطوير أنظمة التحكم القتالية، والاتصالات، والاستطلاع، وإلكترونيات الطيران، ومنتجات الملاحة، والمتخصصين من شركة GA-ASI بالإبلاغ عن الاختبارات الناجحة في حقل التدريب General Atomics في يوما لنظام جديد مصمم لتوسيع القدرات الاستخباراتية للطائرة MQ-9 بشكل كبير.

وقال جيف ميلر، النائب الأول لرئيس L3 وGA-ASI: "توفر الشراكة الناجحة بين L3 و GA-ASI بعدًا جديدًا لاستخدام MQ-9 وتوفر قدرات معززة لطائرات الاستطلاع".

U.S. MQ-9 Reaper Drones Stationed In Poland Spotted With New SIGINT Wing-Mounted Pod: https://t.co/Xlj1H9lAv4 — The Aviationist (@TheAviationist) November 12, 2020

من غير المعروف ما إذا كانت "Reaper" الآخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم مجهزة بمثل هذا المركب، ومع ذلك، يشير سينسيوتي إلى أنه لم يتم اختيار مكان العرض الأول لهذه الطائرة المسيرة عن طريق الصدفة. الحقيقة هي أن رحلات MQ-9 تمت فوق القاعدة الجوية البولندية في لاسك، والتي تقع على بعد 300 كيلومتر فقط من منطقة كالينينغراد، والتي، كما تعلم، "شوكة في حلق الناتو". نظرًا لمدى الطائرة المسيرة (1900 كم) ، فإن مثل هذه المناورات تشكل خطرًا على القوات الروسية المنتشرة في منطقة A2 / AD المحمية.

سينسيوتي واثق من أنه سيتم استخدام "ريبر" المحدثة كجواسيس للتجسس على أعمال الجيش الروسي في بحر البلطيق والبحر الأسود.