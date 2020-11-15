مجلة أمريكية تكشف عن أبرز الدبابات الروسية المطلوبة في الأسواق العالمية

كشفت مجلة أمريكية متخصصة بالمجال العسكري أن الأسلحة الروسية الحديثة أثبتت جدارتها في السنوات الأخيرة وباتت مطلوبة في السوق السلاح العالمي.

وذكرت مجلة " ناشيونال انترست" الأمريكية أن أبرز الأسلحة الروسية التي تجذب الدول وتجار الأسلحة هي الدبابات الروسية ومن ضمنها دبابة "تي 90" المعروفة والتي مازالت في الخدمة منذ 30 سنة.

وبحسب المجلة، فإن الدبابة لها خصائص فريدة من نوعها وتجعل منها الرقم واحد بين مختلف الدبابات العالمية، ومن مميزاتها درع موثوق يحميها من الضربات القاتلة ورأسها القادر على التحرك بسرعة تجعل من حركتها خفيفة خلال الأعمال العسكرية".

وأشار التقرير في المجلة أن الدبابة الروسية "تي 90" هي نموذج يجمع في طياته أجيال من الدبابات ومنها "تي 72" و"تي 80".

وتي-90إم "بروريف-3" أحدث تعديل لدبابة القتال الرئيسية تي-90 حيث تم تركيب برج جديد على الدبابة مزود بنظام تحكم في إطلاق النار.

وتمتلك "بروريف" مدفعًا عيار 125 ملم 2أ82-1إم.

وتعد "تي 90" الدبابة الرئيسية للجيش الروسي حيث يتم إنتاج الدبابة في "أورال فاغون زافود".