الجيش الروسي يحصل على أول سفينة مزودة بـ "بانتسير" البحري

سيتم تسليم سفينة الصواريخ الصغيرة من المشروع 22800 "أودينتسوفا"، وهي أول سفينة مجهزة بنظام "بانتسير-إم" الصاروخي والمدفعي للدفاع الجوي، إلى البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد وافق القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، على شهادة القبول.

كما ورد في الخدمة الصحفية للبحرية الروسية، أن الاختبارات البحرية لـ"بانتسير-إم" كانت ناجحة. سيتم اعتماد سفينة الصواريخ الصغيرة رسميًا في البحرية ورفع علم سانت أندرو عليها في العقد الأخير من شهر نوفمبر.

خضع طاقم "أودينتسوفا" لتدريب شامل في مركز التدريب المشترك للبحرية في سانت بطرسبورغ. وجرى التركيز بشكل رئيسي على التدرب على أنظمة أسلحة جديدة على متنها.

"أودينتسوفا" هي ثالث سفينة صواريخ صغيرة من مشروع 22800 "كاراكوت". بالإضافة إلى "بانتسير-إم"، فهي مجهزة بقاذفات صواريخ كروز "كاليبر" ومدفعية عيار 76 ملم. سوف تخدم في أسطول البلطيق.