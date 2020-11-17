القوات الروسية الخاصة تتدرب على الإنزال الجوي من دون مظلات...فيديو

تدرب المشاركون في التدريبات الدولية "الصداقة -2020" على عدة مهام في وقت واحد، بما في ذلك على عمليات الهجوم في المناطق المدنية والتكتيكات على الأرض والإنزال الجوي دون مظلات. وجرت المناورات على أراضي أكبر مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان، بابي.

إن الأمر المميز للعسكريين الروس هو أن جميع التدريبات تتم بأسلحة تستخدم في باكستان. منها البنادق الهجومية M4 ومسدسات Glock وبنادق قنص من طراز Remington 700 و M24 ، بالإضافة إلى المعدات ومعدات الاتصالات.

أحد عناصر التمرين هو الاستيلاء على قرية. تم بناء نماذج من عشرات المباني خصيصًا للتدريبات، حتى أن هناك مدرسة ومستشفى وممرات صعبة وأنفاق تحت الأرض وأزقة ضيقة ونقاط إطلاق نار مخفية ومموهة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

وسيشارك الطيران والعربات المدرعة في نهاية التدريبات. الآن يتدرب الجنود على طرق جديدة للإنزال من نماذج المروحيات الروسية مي-8.