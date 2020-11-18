حلقت على ارتفاعات منخفضة... "إيل-76" تستعرض قدراتها بين السحاب... فيديو

شاركت في التدريب عشر طائرات من طراز إيل-76.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تنفيذ رحلات جوية تدريبية لطائرات النقل العسكرية الثقيلة التابعة للقوات الجوية، في ظروف الحد الأدنى للأرصاد الجوية. نفذت على علو منخفض وغطاء سحابي منخفض.

وقالت: "قام الطاقم بمهام طيران في ظروف غطاء سحابي يبلغ علوه حوالي 100 متر. في مثل هذه الظروف، يضطر الطيارون إلى الاقتراب من الهبوط بالأدوات، وليس مراقبة المعالم".

وشاركت أطقم من تفير وسيشا وتاغانروغ وأوليانوفسك وأورنبورغ. خلال الرحلات الجوية، تم تحديد مهام الحفاظ على مستوى التدريب والاستعداد القتالي للأطقم، وتدريب أطقم الشباب، وإجراء فحوصات إلزامية على أنواع التدريب على الطيران، ورفع مؤهلات موظفي الطيران الشباب.

تم تصميم إيل-76 لنقل القوات والمعدات والمهام الأخرى. تم تطويرها في مكتب تصميم إليوشن.