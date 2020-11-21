تزويد قارب سوفيتي بجهاز التحكم عن بعد في فيتنام...فيديو

تم إنشاء قارب يتم التحكم فيه عن بعد في فيتنام. كان أساس هذا الابتكار هو القارب السوفيتي بي إم كي-تي، المستخدم في الوحدات الهندسية.

يتم استخدامه لسحب وصلات الجسور العائمة، وكذلك لأداء مهام أخرى في سياق تأمين المعابر فوق عوائق مائية مختلفة.

تُستخدم هذه التقنية في الدوريات والاستطلاع، ويمكن للقارب أيضًا استيعاب ما يصل إلى 25 جنديًا.

"Less man, fewer casualties"



Personnel of 239th Engineer Brigade of Vietnam People Army with their latest toy: remote-controlled BMK-T. Originally, BMK-T is a manned canoe used for bridge-laying operations. pic.twitter.com/zSa2ENoV9N — Lee Ann Quann (@AnnQuann) November 19, 2020

وزن القارب فارغ 6000 كجم. قوة محرك الديزل - 180 حصان السرعة القصوى تصل إلى 17 كم / ساعة. يوفر مخزون الوقود المتاح 20 ساعة من التشغيل المستمر.

يتم نقله عن طريق البر في مركبة مجهزة خصيصًا.

تستمر هذه القوارب في العمل في العديد من الدول، حيث تم تسليمها في أيام الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك إلى فيتنام.

النموذج، الذي تم تعديله من قبل المهندسين العسكريين، يحتوي الآن على كاميرا فيديو ومعدات خاصة على متنه. تتم الإدارة من جهاز تحكم عن بعد صغير الحجم إلى حد ما، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".