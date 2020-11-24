إطلاق صاروخ "براموس" من إنتاج هندي - روسي مشترك

اختبرت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية (DRDO)، اليوم الثلاثاء، الصاروخ المجنح الأسرع من الصوت "براموس" أرض-أرض، بنجاح.

تم إطلاق الصاروخ، الذي يصل مداه إلى 400 كم، من موقع الاختبار في جزر أندامان ونيكوبار. وضرب "براموس" الهدف بنجاح، وأجريت الاختبارات في توافق كامل مع المعايير المحددة، بحسب ما نقلته وكالة "آني" المحلية.

The supersonic cruise missile was testfired at 10 AM today & it successfully hit its target. The test was conducted by the Indian Army which has many regiments of the DRDO-developed Missile system. The strike range of BrahMos missile has now been enhanced to over 400 km: Sources https://t.co/dXlgqi9O2I — ANI (@ANI) November 24, 2020

"براموس" هو صاروخ كروز أسرع من الصوت أنتجه المشروع الروسي الهندي المشترك،، الذي طورته شركتا "NPO Mashinostroeniya" الروسية و"DRDO" الهندية. تم إجراء أول تجربة إطلاق للصاروخ في عام 2001. وتستخدم إصدارات مختلفة من الصاروخ في خدمة القوات المسلحة الهندية: القوات الجوية والبحرية والقوات البرية.

تعتبر روسيا والهند أكبر شريكين في مجال التعاون العسكري التقني، إذ إنه تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفييتية في القوات البرية والجوية والبحرية الهندية عن 70 في المائة. وتبلغ قيمة الصادرات الروسية إلى الهند من الأسلحة والمعدات العسكرية مليارات الدولارات سنويا.