الصين تعرض قاذفة لهب غير عادية... فيديو

جيش التحرير الشعبي الصيني مسلح بمجموعة متنوعة من أنظمة قاذفات اللهب المختلفة. الأصغر - عيار 107 ملم - يمكن أن تضرب الأهداف من مسافة تزيد على 10 كم.

هناك أيضا نسخ سوفيتية "غراد" بي إم-21. إنها مصنوعة على حد سواء على هيكل مجنزر بعجلات ومدرعات. وتقطع أكثر الإصدارات تقدما 40 كيلومترا.

أقوى هذه القاذفات هي 300 ملم و370 ملم، وهي قادرة، على تدمير الأهداف الموجودة على مسافة 270 كم. تساعدهم الملاحة عبر الأقمار الصناعية في التصويب الدقيق على الهدف، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ويوجد أيضا نسخ تصدير سداسية السبطانة عيار 400 ملم.

كما تم إنشاء تعديلات متخصصة. هكذا، في الفيديو المنشور، تم عرض عمل القاذفة ذات العيار الصغير.

مهمتها الرئيسية هي أن تجعل من الصعب على العدو استخدام وسائل تدمير مختلفة، بما في ذلك الوسائل عالية الدقة. لهذا الغرض، يتم إنشاء ستائر واقية فعالة للغاية ظاهريًا لا يمكن حتى لأحدث وسائل الكشف والتوجيه رؤيتها.

تم استخدام هذه الوسائل الرخيصة نسبيًا لفترة طويلة في مختلف فروع قوات جيش التحرير الشعبي، ويتم تحسينها باستمرار وتصبح أكثر فعالية.