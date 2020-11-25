كيف تتصرف روسيا إذا أرادت الولايات المتحدة ضرب شبه جزيرة القرم؟

وفقًا للخبير، فإن الأمريكيين يقدمون نظام صاروخ مدفعي عالي الحركة كسلاح مضاد.

ويستدرك المختص: "لكن معركتنا ضد نيران العدو الصاروخية ليست مضادة للبطارية".

بمساعدة محطة استخبارات إلكترونية، ستحدد روسيا المكان الدقيق لإطلاق الصواريخ الذي ستبدأ فيه أنظمة الدفاع الجوي "Pantsir" في العمل.

ثم سيضرب صاروخ "إسكندر" نظام "HIMARS" نفسه ويغطي هذا الموضع بالكامل.

وفقًا لليونكوف، لن يكون للصواريخ متسع من الوقت للوصول إلى الأراضي الروسية.

"حسنًا، سأضيف: " إذا كانت هناك أيضًا طائراتنا في تلك المنطقة، فسوف تحلق فوق العدو"، أشار الخبير.

وشدد ليونكوف على أن التدريبات الأمريكية غير البعيدة عن شبه الجزيرة، والتي أحدثوا فيها "ضجة كبيرة"، هي لعبة "للجمهور".

وختم بالقول: "لقد أحضرنا منشأتين على متن طائرة. واو! إذا نشرنا كيفية إجراء التدريبات في روسيا، عندما يتم نقل جيوش بأكملها من أحد أطراف البلاد إلى الطرف الآخر، فلن يكون هناك المزيد للحديث عنه".

في وقت سابق، قامت القوات البرية الأمريكية بنقل راجمتي صواريخ بعيدتي المدى من طراز "HIMARS" إلى رومانيا، الأسبوع الماضي، وأطلقت عدة صواريخ على أهداف في البحر الأسود، ثم أعادت الوحدات على عجل إلى قاعدة في ألمانيا. كل هذا، وفقًا لمجلة "فوربس"، "حدث في غضون ساعات قليلة".