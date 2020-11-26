دبابة بريطانية بمدفع ورشاشات معروضة للبيع في متجر على الإنترنت... صور وفيديو

كشفت صحيفة بريطانية عن عرض إحدى مدرعات الجيش البريطاني التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية على أحد متاجر الانترنت الشهيرة في العالم.

وعرض متجر الانترنت الشهير "eBay" دبابة بريطانية من عهد الحرب العالمية الأولى، يطلق عليها اسم "ألفيس صلاح الدين" بمبلغ 71.500 جنيه إسترليني (95326.30 دولارا أمريكيا).

وتعتبر الآلية سلاحا قتاليا قديما، لكن تم صيانتها بشكل ممتاز، ومزودة بمدفع من عيار 76 ملم ورشاشين من طراز براوننج يعملان بكفاءة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعمل المدرعة بمحرك من نوع رولز رويس ثماني الأسطوانات، صنعتبين عامي 1958 و1972.

وبحسب المصدر جددت الآلية على مدى أربع سنوات في أمريكا من قبل أحد عشاق الأسلحة، وتعمل بالبنزين ويبلغ وزنها حوالي 11.6 طن وتصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة.