دبابة بريطانية بمدفع ورشاشات معروضة للبيع في متجر على الإنترنت... صور وفيديو

وعرض متجر الانترنت الشهير "eBay" دبابة بريطانية من عهد الحرب العالمية الأولى، يطلق عليها اسم "ألفيس صلاح الدين" بمبلغ 71.500 جنيه إسترليني (95326.30 دولارا أمريكيا).
وتعتبر الآلية سلاحا قتاليا قديما، لكن تم صيانتها بشكل ممتاز، ومزودة بمدفع من عيار 76 ملم ورشاشين من طراز براوننج يعملان بكفاءة، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وتعمل المدرعة بمحرك من نوع رولز رويس ثماني الأسطوانات، صنعتبين عامي 1958 و1972.
Alvis Saladin#saladin #alvissaladin #rac80 #tankmuseum #fv601 #fv601saladin #armor #armouredcar #uk pic.twitter.com/tb9m0DVGA2— RecoMonkey (@RecoMonkey) June 12, 2019
وبحسب المصدر جددت الآلية على مدى أربع سنوات في أمريكا من قبل أحد عشاق الأسلحة، وتعمل بالبنزين ويبلغ وزنها حوالي 11.6 طن وتصل سرعتها إلى 45 ميلا في الساعة.
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