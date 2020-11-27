إدخال الذكاء الاصطناعي لبدلة "سوتنيك" العسكرية الروسية

كشف المدير العام الصناعي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، بيخان أوزدوييف، أن البدلة العسكرية الجديدة للجيش الروسي المعروفة بـ"سوتنيك" ستمتلك ذكاء اصطناعيا يساعد الجندي خلال المعركة.

وقال أوزدوييف خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": أظهرت البدلة العسكرية السابقة للجيش الروسي المعروفة بـ"راتنيك" أنها بحاجة إلى تطوير، وقد تجلى ذلك خلال استخدامها في ظروف قتالية مختلفة، حيث تبين أن هناك أمور يجب تعديلها وأبرزها الوزن وأن تصبح تقنية من خلال إدخال عنصر الذكاء الاصطناعي.

وشدد أوزدوييف على أن "سوتنيك" ستكون بدلة أكثر تطورا، لكنها ستأخذ في الاعتبار الخبرة المكتسبة في أعمال تطوير "راتنيك".

وأضاف أزدوييف قائلا: "في الوقت الحالي لم نبدأ بعد بإدخال عنصر الذكاء الاصطناعي ضمن البدلات العسكرية الجديدة، لكن الشركة تعمل بالفعل على اختبار البعض منها في الساحات القتالية لرؤية مدى فعاليتها".

وكشف المدير العام لشركة "تسنيتوسماش" الروسية المتخصصة بالمعدات العسكرية، ألبرت باكوف، أنها بصدد تطوير أزياء ومعدات عسكرية جديدة للجيش الروسي من الجيل الثالث لتحل مكان بدلات الجيل الثاني "راتنيك" العسكرية.

وتعد "راتنيك" أحدث التقنيات التي قام بتصنيعها الجيش الروسي، كما أنها توفر كل ما يلزم الجندي في أرض المعركة، وتساعد الجندي على الصمود أثناء المعركة من خلال حمايته من الإصابات. وتغطي بدلة "راتنيك" 90 في المائة من جسم الجندي.