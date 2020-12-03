عرض مدفعية صينية سرية...صور

ظهرت صور جديدة لوحدة مدفعية ذاتية الدفع صينية غير معروفة على الإنترنت.
لأول مرة، تم نشر صورها التي التقطت في أحد مواقع الاختبار في سبتمبر/ أيلول من هذا العام. حينها تم تغطية معظم الهيكل من أعين المتطفلين بشبكة تمويه.
New 155mm SPG@jpg2t785 @Defence_blog @KushigumoAkane @z5J6NWig6ByNnsC— Hao Gao 🇷🇺 🇨🇳 🇰🇵 (@HaoGao12) September 23, 2020
(Image via Weibo tob泄密) pic.twitter.com/FbYpjQDC82
الآن يمكن التعرف على المركبة القتالية بتفاصيل أكبر. يمكن ملاحظة أنها تطوير لـ 155 ملم PLZ-05 ، والتي كانت في الإنتاج التسلسلي لمدة 15 عامًا.
تم تغيير شكل البرج قليلاً. على ما يبدو، فقد زاد طول الهيكل، لذلك تلقى الهيكل السفلي مدحلة إضافية واحدة على كل جانب. أدت هذه التعديلات بالتأكيد إلى زيادة الكتلة، لذلك يمكن افتراض أنه تم تثبيت محرك أكثر قوة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
(Image via weibo民间保密爱好者) pic.twitter.com/cNinHepr6x— Hao Gao 🇷🇺 🇨🇳 🇰🇵 (@HaoGao12) November 30, 2020
الخبراء العسكريون واثقون من أن المدفعية الجديدة ذاتية الدفع لن تدخل خدمة وحدات المدفعية التابعة لجيش التحرير الشعبي فحسب، بل ستعرض أيضًا للتصدير. ستكون قادرة على التنافس بنجاح مع K9 Thunder الكورية الجنوبية و PzH 2000 الألمانية وغيرها من المدافع ذاتية الدفع الأجنبية بفضل امتلاك القدرة على ضرب أهداف على مسافات تتجاوز 40 كم.
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