عرض مدفعية صينية سرية...صور

تستمر الصين في العمل على تحسين قدرات المدفعية، إلى جانب تحسين أنظمة الصواريخ وأنظمة قاذفات اللهب.

ظهرت صور جديدة لوحدة مدفعية ذاتية الدفع صينية غير معروفة على الإنترنت.

لأول مرة، تم نشر صورها التي التقطت في أحد مواقع الاختبار في سبتمبر/ أيلول من هذا العام. حينها تم تغطية معظم الهيكل من أعين المتطفلين بشبكة تمويه.

الآن يمكن التعرف على المركبة القتالية بتفاصيل أكبر. يمكن ملاحظة أنها تطوير لـ 155 ملم PLZ-05 ، والتي كانت في الإنتاج التسلسلي لمدة 15 عامًا.

تم تغيير شكل البرج قليلاً. على ما يبدو، فقد زاد طول الهيكل، لذلك تلقى الهيكل السفلي مدحلة إضافية واحدة على كل جانب. أدت هذه التعديلات بالتأكيد إلى زيادة الكتلة، لذلك يمكن افتراض أنه تم تثبيت محرك أكثر قوة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

الخبراء العسكريون واثقون من أن المدفعية الجديدة ذاتية الدفع لن تدخل خدمة وحدات المدفعية التابعة لجيش التحرير الشعبي فحسب، بل ستعرض أيضًا للتصدير. ستكون قادرة على التنافس بنجاح مع K9 Thunder الكورية الجنوبية و PzH 2000 الألمانية وغيرها من المدافع ذاتية الدفع الأجنبية بفضل امتلاك القدرة على ضرب أهداف على مسافات تتجاوز 40 كم.