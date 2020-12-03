"تزداد جاذبيتها"... روسيا تطيل عمر طائرة متعددة المهام

لجأ صناع المحركات في روسيا إلى استخدام مواد جديدة لإطالة عمر محرك طائرة "ياك-130".

وصرح مدير صناعة الطائرات في مؤسسة التكنولوجيا الروسية، أناتولي سيرديوكوف، أن استخدام المواد والتقنيات الجديدة أتاح تمديد مدة عمل محرك "أ إي222-25" أربع مرات.

وتتيح إطالة عمر المحرك للطائرة أن تواصل عملها دون إصلاح. كما يتم بفضل ذلك تخفيض النفقات التشغيلية.

ويقوم مصنع "ساليوت" الواقع في موسكو بإنتاج محركات "أ إي222-25" لطائرات "ياك-130".

وخصصت طائرة "ياك-130" أولا لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات المقاتلة الحديثة. ويمكن تجهيزها في أسرع وقت عند الضرورة للاستخدام القتالي كطائرة قاذفة تقوم بقصف الأهداف الأرضية بالقنابل والصواريخ. وبمقدورها أيضا تدمير طائرات العدو المسيرة والمروحيات.

وبالإضافة إلى تنوع الإمكانيات تتميز هذه الطائرة بقلة استهلاك الوقود، وهو ما يجعلها محط اهتمام الدول الكثيرة ذات الموارد المالية المحدودة.