بعد 79 عاما من الهجوم الياباني... بومبيو يصف قصف بيرل هاربر بـ "اليوم المظلم"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول يوافق الذكرى الـ 79 لهجوم اليابان على قاعدة بيرل هاربر العسكرية الأمريكية الذي وقع عام 1941.

ولفت بومبيو، إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 2403 أشخاص، وفقا للإحصائيات الرسمية الأمريكية، كان من بينهم مدنيين، مشيرا إلى أن هناك أبطالا دافعوا عن زملائهم وساهموا في منع سقوط مزيد من الضحايا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "هجوم بيرل هاربر يمثل يوما مظلما في تاريخ أمريكا".

On National Pearl Harbor Remembrance Day, we remember the 2,403 service members and civilians who perished during the attack on Pearl Harbor on December 7, 1941. And we honor the many heroes who saved countless more lives on that dark day. pic.twitter.com/7RuylvGyp0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2020

وقامت طائرات الإمبراطورية اليابانية، التي كانت تقاتل إلى جانب ألمانيا النازية، بالهجوم على قاعدة بيرل هاربر في جزيرة هاواي، وتسبب القصف في خسائر في السفن الحربية إضافة إلى الخسائر البشرية الهائلة، وبسببه أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في اليوم التالي، وأصبحت طرفا في الحرب العالمية الثانية ضد اليابان.

ورغم قسوة الهجوم إلا أنه لم يفلح في تحقيق جميع الأهداف التي وضعها اليابانيون من أجل القضاء على الأسطول الأمريكي، حيث تمكن الأمريكيون من إعادة بناء أسطولهم وبعد 6 أشهر تمكنوا من خوض معركة "ميدواي" في يونيو/ حزيران 1942، وتمكنوا من الانتصار على الأسطول الياباني، الذي كان في أوج قوته.