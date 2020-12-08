روسيا تحتل المركز الثاني في عدد الطائرات في سلاح الجو

نشرت مجلة فلايت انترناشيونال البريطانية استطلاعا سنويا لحجم القوة الجوية في العالم، احتلت فيه روسيا المرتبة الثانية.

أكدت المجلة أن روسيا تملك 4143 وحدة من الطائرات، وهو ما يمثل ثمانية بالمائة من العدد الإجمالي للطيران العسكري العالمي. في الوقت نفسه، تبين أن 1531 طائرة هي طائرات عسكرية روسية.

وأشارت المخلة إلى أن الطيران الروسي حصل على أول مروحيتين مدنيتين من طراز مي-38.

وبحسب التصنيف، احتلت المقاتلة الروسية سو-27 المرتبة الثانية من حيث عدد الطائرات المقاتلة على مستوى العالم.

وحصلت على المركز الأول في عدد الطائرات العسكرية، الولايات المتحدة 13232 طائرة. وجاءت الصين في المرتبة الثالثة - 3260 وحدة طيران.

دخلت أيضا في المراكز العشرة الأولى الهند (2119)، كوريا الجنوبية (1581)، اليابان (1480)، باكستان (1364)، فرنسا (1057)، تركيا (1056) ومصر (1053).