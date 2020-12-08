الطيارون الروس يتدربون على المعركة الجوية... فيديو

تم إشراك نحو 20 وحدة من معدات الطيران في الرحلات.

تدرب قادة ثلاثة أفواج طيران في المنطقة العسكرية المركزية على إجراء معركة جوية على نوعين من الطائرات كجزء من رحلات القيادة، والتي انتهت في مطار في منطقة تشيليابينسك.

تم إجراء الاختبار على مقاتلات سو-34 والمقاتلة الاعتراضية ميغ-31بي إم. قامت أطقم بمناورات بهلوانية معقدة وبأداء المنعطفات الحادة على ارتفاعات من 300 إلى 10000 متر.

بالإضافة إلى ذلك، كان أحد مكونات برنامج رحلة القيادة هو التعاون بين أطقم سو-34 وميغ-31بي إم مع طائرات الاستطلاع سو-24إم إر عند تنفيذ تقنيات تكتيكية لتغطية الطائرات القاذفة أثناء المهمات القتالية في ظل ظروف الإجراءات المضادة الإلكترونية. نفذ الطيارون أكثر من 60 طلعة جوية، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

تتمثل المهمة الرئيسية لرحلات القيادة في تطوير منهجية موحدة لتدريب الطيارين الشبان الذين سيتم تشغيلهم خلال فترة التدريب الجديدة. وكجزء من برنامج الطيران، عملت الأطقم على تفاعل الأسراب المختلطة المكونة من طائرات من مختلف الأنواع، واستخدام أنظمة الرؤية، وكذلك أداء عمليات الإقلاع والهبوط والمناورات المعقدة على ارتفاعات من 50 مترًا إلى 10 كيلومترات.

تضمنت رحلات القيادة نحو 20 وحدة من معدات الطيران: المقاتلة القاذفة سو-34 والمقاتلة الاعتراضية ميغ-31بي إم وطائرة الاستطلاع سو-24إم إر وأكثر من 200 من العسكريين.