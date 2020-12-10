دول أجنبية ترغبها... متى تبدأ روسيا بتصدير أكثر وسائط الدفاع الجوي تطورا؟

كشف مسؤول روسي أن دولا أجنبية عدة عبرت عن رغبتها بالحصول على أحدث وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وقال مدير عام مؤسسة التكنولوجيا الروسية "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، في تصريحات صحفية، إن عددا من الدول الأجنبية ترغب في شراء أحدث منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-500"، مشيرا إلى أن بعض الراغبين يملكون منظومات "إس-400".

وعن تحقيق هذه الرغبة، قال المسؤول الروسي إن الحديث عن ذلك سابق لأوانه وليس متوقعا أن تقبل روسيا على تصدير أحدث وسائطها للدفاع الجوي إلى الدول الأخرى إلا بعد أن تسد حاجة جيشها بها.

وقال مدير عام "روستيخ" في رد له على سؤال بشأن وقت البدء بتصدير منظومات "إس-500" إلى الدول الأخرى: "يجب أولا تزويد جيشنا بها قبل أن نبدأ نبيعها..لهذا فإن الحديث عن ذلك سابق لأوانه".

وتنتمي منظومة "إس-500" إلى الجيل الجديد الصاعد من منظومات صواريخ أرض/جو، وتقدر على اعتراض وإصابة الطائرات والصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة "كروز".

وكانت دولتان أجنبيتان هما الصين وتركيا، قد حصلتا على منظومات "إس-400" من روسيا، بينما تعاقدت دولة أخرى هي الهند على شراء منظومات صواريخ مضادة للطائرات من هذا الطراز.