مقاتلة "سو-57" تشكل خطرا على الناتو

تعتبر مقاتلة "سو-57" الروسية إحدى الطائرات الحديثة القليلة التي تثير موجة من النقاش في العالم.

كشف تقرير صحفي عن قدرات مميزة في مقاتلة "سو-57" تجعلها خطرا على قوات حلف شمال الأطلسي وآلياتها العسكرية، وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ومن مميزات هذه الطائرة التي تجعلها عالية الفاعلية في المعركة الجوية تقنية توجيه الدفع ثلاثية الأبعاد والقدرة على اكتساب السرعة التي تتجاوز سرعة الصوت دون حارق لاحق والقدرة على التحليق إلى مسافة طويلة.

وتتميز مقاتلة "سو-57" أيضا بأسلحتها المتنوعة التي تسمح لها بتحقيق التفوق في الجو وتوجيه الضربات لأهداف أرضية. وتضم ترسانة أسلحة مقاتلة "سو-57" صاروخا فريدا هو صاروخ "كينجال" الأسرع كثيرا من الصوت.

وزودت مقاتلة "سو-57" بإلكترونيات الطيران المتطورة التي تسهل عليها مهمة اكتشاف طائرات العدو عامة والطائرات الخفية خاصة على بعد كبير، وتوفر للطيار خيارات فعالة للهجوم.

ومن الممكن استخدام مقاتلة "سو-57" بصورة مشتركة مع طائرة "أوخوتنيك" المسيرة وهو ما يعزز إمكانيات "سو-57"، وبالأخص إمكانية الاستطلاع.

ومن مميزات مقاتلة "سو-57" الثمن الرخيص نسبيًا وهو ما يخفض تكاليف الإنتاج ويمنح الطائرة القدرة التنافسية في سوق العالم للطائرات.