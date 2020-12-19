الغواصة الروسية "كازان" تطلق بنجاح صاروخ مضاد للسفن من البحر الأبيض

نفذت أحدث غواصة نووية "كازان" عملية إطلاق ناجحة لصاروخ مضاد للسفن من طراز"أونيكس" من حوض البحر الأبيض الشمالي نحو هدف بحري ضمن إطار تجارب مشروع "ياسين - إم".

وجاء في بيان المكتب الصحفي لأسطول البحر الشمالي: "الغواصة النووية قازان أطلقت بنجاح، ضمن مشروع ياسين إم، صاروخ "أونيكس" المجنح المضاد للسفن ليضرب هدفا في البحر الأبيض الشمالي".

وقبل عدة أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي اختبر أحدث صاروخ زيركون الفرط صوتي .

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع إلى أن المناورات كانت ناجحة، كانت هذه التدريبات أول اختبارات الزركون بإطلاق النار على هدف ساحلي والثالث من فرقاطة.

تم إطلاق الزركون من الفرقاطة الأدميرال جورشكوف في البحر الأبيض على هدف ساحلي في ساحة تدريب تشيزا بمنطقة أرخانجيلسك.

وطار الصاروخ 350 كيلومترًا ونجح في إصابة الهدف، و تجاوزت سرعة طيرانها ثمانية (8 أمثال سرعة الصوت) تقريبا.