غواصات روسية جديدة تحدث "ثورة" في تعزيز القوة البحرية الرادعة

من المقرر أن تنضم غواصتان استراتيجيتان من فئة "بوريه أ" إلى الأسطول الروسي خلال عام 2021.

وصرح وزير الدفاع سيرغي شويغو أن القوات البحرية الروسية ستتسلم خلال عام 2021 غواصتين جديدتين من فئة "بوريه أ" هما "كنياز أوليغ" و"غينيراليسيموس سوفوروف"، مشيرا إلى أنهما تحتويان على صواريخ "بولافا".

وبصفة الإجمال سيشهد العام المقبل انضمام 4 غواصات جديدة و6 من سفن السطح و22 زورقا وسفينة مساندة إلى الأسطول الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن ظهور غواصات "بوريه" في صفوف القوات البحرية الروسية استرعى انتباه العالم بسبب مزاياها التي تميزها عن الغواصات الأخرى وتمنحها تفوّقًا وفقا لـ"ميلتري ووتش".

وتتميز غواصات "بوريه" بمدة الخدمة الطويلة وسهولة الصيانة وبساطة التشغيل والقدرة الكبيرة على تحمل أقسى ما يمكن مواجهته في البحر.

وتستطيع غواصة "بوريه" أن تحمل على متنها 16 صاروخا بالستيا بعيد المدى يحمل كل منها 6 إلى 10 رؤوس نووية. ويبلغ مدى الصواريخ 9300 كيلومتر.

ويشار إلى أن انضمام غواصات "بوريه" إلى الأسطول الروسي يمثل تعزيزًا ثوريًا لقوة روسيا الاستراتيجية وقدرتها على ردع أعدائها في البحر.