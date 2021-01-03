إيران تكشف عن نفقاتها العسكرية خلال سنوات بالمقارنة مع الولايات المتحدة

اتهم مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون التنسيق، العميد محمد رضا نقدي، الولايات المتحدة الأمريكية بتأسيس تنظيم "داعش" من أجل تحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط، وأكد أن واشنطن أنفقت على مدى عقود آلاف المليارات من الدولارات من أجل تحقيق أهدافها.

وقال العميد نقدي، في تصريح للقناة الأولى في التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، "أمريكا أنشأت تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، لإنقاذ إسرائيل والوصول إلى أهدافها الاستكبارية بالمنطقة".

وأضاف "أمريكا أنفقت خلال الثلاثين عاما الماضية 7 آلاف مليار دولار في المنطقة، لكن بالمقابل أنفقت إيران خلال نفس الفترة 17 مليار دولار على جميع أنشطتها في المنطقة سواء الدبلوماسية وسواء الثقافية وسواء الدفاعية".

وشدد مساعد قائد الحرس الثوري، على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة منطقة الشرق الأوسط كأقل رد على اغتيال قائد قيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، محذرا إياها من أن "مجاهدي المنطقة أعدوا أنفسهم لذلك".

وتابع "في وقت من الأوقات لم نتمكن من التصريح بأننا قاتلنا في سوريا، لكننا اليوم نقول بكل فخر إننا قاتلنا في سوريا ونحن المدافعين عن الحرم، وذلك بفضل سليماني".

وأضاف العميد نقدي "لم يجرؤ الصهاينة على مهاجمة لبنان منذ نحو 10 سنوات، تراجعوا في غزة بعد ساعات قليلة من الهجوم، لكن حقيقة أن الصهاينة يهاجمون بعض المناطق في سوريا ترجع إلى السياسات السورية وعدم الرد على هذه الاعتداءات. ولو رد السوريون على هذه الاعتداءات لما تجرأ الصهاينة على الهجوم مرة أخرى".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، ليلة الثالث من كانون الثاني/يناير 2020، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد، وردت طهران باستهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق بصواريخ بالستية.