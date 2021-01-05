القوات الفضائية الروسية تكشف عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية لعام 2020

كشفت القوات الفضائية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن عدد الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، التي تم إطلاقها العام الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "ضمنت القوات الفضائية التابعة لقوات الفضاء الروسية 15 عملية إطلاق للأقمار الصناعية لأغراض مختلفة، وتم إطلاق 21 مركبة فضائية روسية إلى مدار قريب من الأرض العام الماضي".

وأضاف بيان الدفاع أن أكثر من 160 مركبة فضائية هي حاليًا جزء من الكوكبة المدارية للمركبات الفضائية في روسيا. من بينها، يتم التحكم في 60 بالمائة في الوضع التلقائي.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى مركز تيتوف الرئيسي للاختبار الفضائي خمس محطات اتصالات ساتلية حديثة وتم تطوير أنظمة القيادة والقياس من الجيل الجديد لإعادة تجهيز أنظمة القيادة والقياس الفردية.

Ракета "Союз" с французским спутником СSO-2 стартовала с космодрома Куру pic.twitter.com/lQUKBW1cG2 — КотИк (@hyustonskiykot) December 29, 2020

وتابع البيان "سيمكن تشغيل وسائل القيادة والقياس الموحدة من التحول إلى تقنيات تحكم جديدة للمركبات الفضائية التابعة للكوكبة المدارية الروسية".

وفي نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنطلق الصاروخ الروسي "سويوز" من قاعدة كورو الفضائية في غيانا الفرنسية، حاملا على متنه قمرا صناعيا فرنسيا باتجاه الفضاء.

وتمت عملية الإطلاق بنجاح، حيث بثت شركة "Arianespace" مشاهد مباشرة لانطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي "СSO-2"، من قاعدة كورو الفضائية في غيانا الفرنسية.

Ракета-носитель "Союз" со спутником СSO-2 в интересах министерства обороны Франции будет вывезена на стартовый комплекс космодрома Куру 23 декабря, сообщил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозинhttps://t.co/Sm1j7k5bUr pic.twitter.com/fEMFsK3Bm0 — Слава (@st_slava) December 23, 2020

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي الفرنسي "CSO-2"، المعد للاستخدام في مجال الدفاع والأمن، من المركبة إلى المدار على ارتفاع 480 كيلومترًا.

وصنع القمر الفضائي الفرنسي من قبل المركز الوطني الفرنسي لأبحاث الفضاء (CNES) والمديرية العامة للأسلحة (DGA) لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية.

وتعتبر عملية إطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" هي العملية الناجحة الخامسة والعشرون للصاروخ الروسي، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011.