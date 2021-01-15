خبير يكشف معلومة بشأن صاروخ كوريا الشمالية: نموذج وليس حقيقيا

قال الأستاذ في معهد دراسات الشرق الأقصى في جامعة جيونجنام في كوريا الجنوبية كيم دونيوب إن الصاروخ الباليستي، الذي أظهرته السلطات الكورية الشمالية في العرض باعتباره "أقوى سلاح في العالم"، هو على الأرجح مجرد نموذج بالحجم الطبيعي.

وأشار الخبير إلى أن الصاروخ المعروض لم يكن السلاح الحقيقي وذلك لأسباب تتعلق بالسرية.

وقال الخبير الكوري الجنوبي اليوم الجمعة:

لا يجب أن تنظروا إلى الصاروخ "باكوكسون 5" على أنه صاروخ حقيقي وجاهز. حتى باكوكسون 4" لم يطر بعد، ولم يتم إطلاق "باكوكسون 3" إلا من بارجة مغمورة. لذلك، سواء كان الصاروخ باكوسكون 4 أو 5، لا يمكن التأكد من أن هذا صاروخ الذي تم عرضه حقيقي وقادر على إطلاق اختبار بسيط. من المحتمل أن يكون هذا تخطيطًا فارغًا، تم إجراؤه على مستوى خطط البناء الأولية. من السخف استخلاص استنتاجات بناءً على الزيادات في طول الرأس الحربي أو قطره أو تقريبه بحيث أصبح الصاروخ برأس حربي منقسم.

‘World’s most powerful weapons’: As Trump leaves, his negotiating partner in North Korea shows off the kind of new ballistic missiles US tried and failed to stop, in unannounced military parade overseen by gleeful looking leader Kim Jong Un https://t.co/B0M7AzHy2j pic.twitter.com/RahDo2TZun — Saša Petricic (@sasapetricic) January 14, 2021

​وأضاف الخبير: "في الوضع الحالي، ليس من المنطقي مقارنة معلماته الخارجية بالإصدار الرابع السابق. من السهل بما يكفي أن نفهم أن التغيير في الأرقام يعني رغبة كوريا الشمالية في مواصلة تحسين تطوير صواريخ باليستية قصيرة المدى بمحركات تعمل بالوقود الصلب، من أجل وضعها في النهاية على غواصة نووية والحصول على صاروخ نووي استراتيجي يتم إطلاقه من تحت الماء ".

وكانت كوريا الشمالية قد كشفت خلال عرض عسكري مساء يوم الخميس ما بدا أنها صواريخ باليستية تطلقها الغواصات، لتتوج بذلك بيونغ يانغ اجتماعات سياسية استمرت لأكثر من أسبوع باستعراض لقوتها العسكرية.

Corea del Norte realizo un nuevo desfile militar 🇰🇵



-Kim Jong Un asistió al evento donde se mostraron lo que parecen ser cuatro misiles balísticos para submarinos (SLBM)



-Corea del Norte también mostró misiles balísticos de corto alcance, tanques y otros vehículos blindados. pic.twitter.com/cxPJgfm0iZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 15, 2021

​وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون، الذي ارتدى معطفا من الجلد وقبعة من الفراء، ابتسم ولوح بيده أثناء متابعته للعرض في ساحة كيم إيل سونغ بالعاصمة بيونغ يانغ حسبما أوردت "رويترز".