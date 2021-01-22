درع روسيا المضاد للصواريخ يتطور... سرعة حاسوبه تزداد 10 آلاف مرة

تنتهي روسيا من إنجاز العملية التحديثية التطويرية التي تخضع لها محطة رادار "دون-2إن"، وهي أهم حلقات شبكة حماية البلاد من الهجوم الصاروخي.

وتضمنت العملية التحديثية تغيير جهاز الحاسوب الآلي "ألبروس 2" الذي تستعين به محطة رادار "دون-2إن"، ليحل محله جهاز جديد هو "ألبروس 90إس" وهو جهاز سريع جدا وصغير الحجم ويستهلك القليل من الطاقة.

وكشف قائد قوات الدفاع الصاروخي الجنرال سيرغي غرابتشوك، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن سرعة الجهاز الجديد "ألبروس 90إس" تبلغ نحو 100 مليار عملية حسابية في الثانية، وأنه يستهلك من الطاقة ما يقل 40 مرة عما يستهلكه جهاز "ألبروس 2"، ويحتاج إلى مساحة تقل 4 مرات عن المساحة التي تقام عليها معدات "ألبروس 2".

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن بإمكان جهاز "ألبروس 2" الذي شغل طابقا كاملا في المبنى الخاص بمحطة رادار "دون-2إن"، إنجاز 12.5 مليون عملية حسابية.

وتتلخص الوظيفة الأساسية لمحطة رادار "دون-2إن" في اكتشاف الصواريخ المهاجمة وتوجيه الصواريخ المضادة إليها.

ويصل مدى رؤيتها إلى 4000 كيلومتر أفقيًا و40000 كيلومتر عموديًا. وتستطيع هوائياتها أن ترى وتميز أشياء بحجم كرة المضرب (التنس الأرضي).

وتم تطوير وتحديث مواقع إطلاق الصواريخ المضادة أيضا، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب التي تدير الصواريخ وتوجه حركتها.